Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 17 ani din Pitești a fost rapita de trei barbați, fiind urcatacu forța intr-o mașina, miercuri seara. Polițiștii au emis o alerta in sistemul„Alerta rapire copil” și o cauta acum pe minora.Fata se numește Diana Vilcea, are 17 ani, 1,65-1,70 inalțime, constitutieatletica, ochi caprui, par negru,…

- Un barbat a fost urcat cu forta in masina politiei dupa o plimbare cu familia in parcul Valea Trandafirilor din Chisinau. Incidentul s-a petrecut pe 2 aprilie, insa abia acum a aparut in spatiul public. In timp ce sotia acestuia sustine ca politistii au aplicat forta fara motive, MAI a comunicat ca…

- Imagini incredibile in municipiul Sacele, judetul Brasov, unde mai multe persoane s-au luat la bataie cu o violenta iesita din comun. In secventele filmate se vede cum o masina intra in plin in oamenii care asteptau pe o strada ingusta. Oamenii asteptau insa masina cu bate in maini. Dupa ce automobilul…

- Potrivit comunicatului, adolescenta era pasagera in mașina condusa de un barbat in varsta de 67 de ani. Accidentul s-a produs in localitatea Beresti, la trecerea caii ferate Barlad - Galati, fara bariere. Citește mai multe pe realitateadegalati.net.

- Accident azi-noapte in zona Dedeman din Pitești! Un tanar de 32 de ani din oraș, fara permis și sub influența alcoolului, ar fi sustras o autoutilitara și in timp ce se deplasa pe bulevardul Nicolae Balcescu, dinspre Bascov spre Pitești, a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat. In urma accidentului,…

- Grav accident la Edineț. O adolescenta de 19 ani a murit dupa ce mașina în care se afla ca pasagera s-a rasturnat într-un șanț, dupa ce s-a tamponat cu o dubița. S-a întâmplat în data de 12 martie, la ora 12.45, în apropiere de satul Alexandreni. Imaginile…

- Panica in centrul Barladului! Joi dimineața, jandarmii au intervenit in forța pentru a opri in trafic un individ care conducea o mașina marca Logan, cu numarul VS 07 CLZ. S-a creat o zarva generala, caci jandarmii au fost nevoiți sa blocheze vehiculul in trafic și apoi sa il scoata cu forța din autoturism…

- O mașina a ISU oprita pe DN 65 Pitești – Slatina, in satul Jitaru, județul Olt, a fost lovita de un autoturism. Doua persoane din autoturism sunt ranite, scrie Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca traficul rutier este oprit DN 65 Pitești – Slatina,…