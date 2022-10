Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, joi seara, in Moșnița Noua. O tanara de 16 ani a ajuns la spital dupa ce mașina in care se afla a lovit un sens giratoriu și s-a rasturnat. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un tanar, in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe DJ 592 dinspre Timișoara spre Moșnița Noua, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu rondoul din sensul giratoriu și s-a rasturnat. In urma impactului, o tanara de 16 ani, pasagera in autoturism, a fost ranita și transportata la spital.…

- Inspectorii RAR Vaslui au avut parte zilele trecute de o surpriza placuta. Un impatimit al mașinilor a recondiționat un vehicul marca Dacia 500 Lastun și a adus-o pentru omologare.„Lastun! Dacia 500 Lastun. O mașina readusa la viața, una dintre puținele care au avut acest noroc, a fost fotografiata…

- In aceasta dimineața, traficul pe DJ203K, in Vadu Pașii, a fost dirijat, in urma unui accident rutier soldat cu ranirea unei fetițe. Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Sageata de catre un șofer buzoian, in varsta de 51 de ani, a surprins și…

- Saptamana a inceput cu noi avarii in reteaua de apa. Astfel, pe strazile Frederic Mistral, Bucegi, Johann Sebastian Bach, Calea Stan Vidrighin, din Timisoara, și in Moșnița Noua, Remetea Mare și Herneacova, apa e oprita pentru remedierea unor avarii. Consumatorii din aceste zone nu vor avea apa pana…

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate la iesirea de pe A4, in localitatea Ovidiu, se observa mai intai o masina care intoarce pe autostrada, apoi una care sare peste sensul giratoriu.

- Un copil in varsta de trei ani a ajuns la spital, dupa ce a fost ranit in urma unui incident in trafic, in Timis. Copilul se afla intr-o masina aflata in spatele unei autoutilitare pe care era transportata cherestea. La un moment dat, cheresteaua a alunecat pentru ca nu era asigurata corespunzator si…

- Eveniment rutier neplacut luni dimineața, care a necesitat intervenția de urgența a ambulanței. Un barbat de 35 de ani conducea o autoutilitara ce transporta cherestea in localitatea Moșnița Noua dinspre Timișoara inspre localitatea Albina, iar la efectuarea unui viraj la dreapta, marfa nefiind asigurata…