- Andreea Nan (16 ani), eleva in clasa a X-a la Colegiul National ”Alexandru Ioan Cuza” din Galati, este pasionata de Psihologie si Stiintele Juridice, dar recent a decis sa isi puna in valoare una dintre marile sale pasiuni: desenul.

- Generatia din 1848 ofera si in prezent cea mai buna lectie de proiect national, afirma vicepremierul Raluca Turcan intr-un mesaj transmis vineri, de Ziua Unirii Principatelor. "Cu 11 ani inainte, in 1848, s-a nascut acea generatie de tineri care au pornit Revolutia la Iasi si in Tara Romaneasca,…

- La 24 Ianuarie celebram "Mica Unireldquo;, cum este numita Unirea Principatelor Romane, Moldova si Tara Romaneasca, din 1859, sub domnia unica a lui Alexandru Ioan Cuza. Nume si aspecte care, incet incet, incep sa se dilueze pentru romani, 24 ianuarie ajungand mai mult sa insemne doar o alta zi libera…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a convocat, luni reprezentantii municipiilor Bucuresti, Brasov si Iasi, care au probleme cu calitatea aerului si se afla sub monitorizarea Comisiei Europene sau sunt chiar in asteptarea unui verdict de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Astfel, in urma discuțiilor,…

- In ziua de 25 Decembrie 2019 la ora 07:05 ora locala a Romaniei , un cutremur s a produs in Moldova, Vaslui.Seismul a avut magnitudinea de 3.1 si s a produs la adancimea de 2 kilometri.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase:40 kilometri Sud de Iasi, 49 kilometri Nord Est de Bacau, 109…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, a participat, vineri, la dezvelirea unei placi din bronz, dedicata, de presedintele SUA, Donald Trump, eroilor Revolutiei de la Timisoara, din Decembrie 1989. "Aceasta placa este dedicata spre eterna amintire locuitorilor eroici ai Timisoarei si martirilor…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Conform sursei citate, seismul s-a produs la adancimea de 113 kilometri.…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat, ieri, la Galati, ca formatiunea pe care o conduce nu se va duce la remorca PSD si ca va avea candidati proprii la primarii la alegerile locale. Anunțul lui Po...