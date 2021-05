Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta a fost ținta pumnilor din partea colegilor de școala. Imaginile greu de privit au fost filmate intr-un parc din Brașov, de niște tineri care s-au strans in jurul unei fete, ce este agresata fizic. Fata a fost batuta in aplauzele privitorilor, care aveau varsta ei. Aceștia au inconjurat-o…

- Un nou act de violența intre adolescenți a fost publicat pe o rețea de socializare, atragand dupa sine un val de revolta și ingrijorare. De data aceasta, victima este o minora lipsita de aparare, devenita sacul de box al unor alți tineri care o amenința și o lovesc cu pumnii și cu picioarele. In materialul…

- In timpul altercației, fiica celor doi, in varsta de 14 ani a fost și ea agresata de catre mama. Adolescenta incerca sa aplaneze conflictul.Soacra a incearcat sa loveasca mașina fostului ginere cu o tigaie.Vazand ca nu se ințelege cu cele doua, barbatul a demarat in tromba. El s-a oprit direct la secția…

- Proprietarii mai multor mașini aflate intr-o parcare din Brașov au trait momente de groaza dupa ce și-au gasit mașinile avariate de catre un individ beat și cu permisul suspendat. Evenimentul nefercit a avut loc miercuri seara, iar de vina este un bucureștean care se certase cu iubita sa. In urma pagubelor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Cluj-Napoca – Oradea, in zona localitații Florești, județul Cluj, conducatorul unui autoturism a acroșat un pieton ce se afla angajat in traversarea parții carosabile. In urma impactului, pietonul a suferit leziuni…

- O fetița de doi ani dintr-o localitate vasluiana a ajuns la spital cu rani grave la cap, dupa ce a fost lovita de un scaun aruncat de tatal ei. Potrivit polițiștilor, nu este prima data cand barbatul iși agreseaza sotia si copiii.

- Parchetul de pe langa Tribunalul din Sibiu cerceteaza imprejurarile in care o adolescenta a decedat, luni seara, dupa ce a fost lovita de un tren, in municipiul resedinta de judet, informeaza un comunicat de presa transmis AGERPRES. "In data de 08.02.2021, in jurul orei 18.36, organele de…