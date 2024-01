Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta din Baia Mare a fost atacata in centrul orașului, chiar intr-o stație de autobuz, de mai multe fete care au lovit-o brutal inclusiv cu picioarele.Momentul a fost surprins de martori care au preferat sa filmeze scenele de o violența extrema decat sa intervina sa opreasca abuzul.…

- Imaginile arata cum victima este lovita cu pumnii și picioarele de cel puțin trei persoane, adolescente cel mai probabil. In timp ce victima este lovita și trasa de par, alte persoane stau și se uita fara sa intervina.In inregistrarea video publicata de presa locala din Baia Mare se aude cum persoana…

- In premiera, la Galați funcționeaza o stație de autobuz „smart”, proiectata pentru a le fi asigurata galațenilor mai multa siguranța in mjloacele de transport, dar și pentru o mai buna informare a utilizatorilor transportului in comun. La acest moment, se poate spune ca transportul public din Galați…

- Scene desprinse parca dintr-un film de actiune intr-un autobuz din Iasi, unde soferul si un calator minor si-au impartit pumni si picioare. Conflictul, care a fost filmat, a facut mii de vizualizari in mediul online si a starnit controverse in randul internautilor. In imaginile distribuite pe retelele…

- Scene desprinse parca dintr-un film de actiune intr-un autobuz din Iasi, unde soferul si un calator minor si-au impartit pumni si picioare. Conflictul, care a fost filmat, a facut mii de vizualizari in mediul online si a starnit controverse in randul internautilor.

- Bataie nocturna in capitala. Un tanar a fost lovit cu pumnii și picioarele de alți doi, la o stație de așteptare din sectorul Rișcani. Imaginile video au fost publicate de internauți pe rețele.

- Laurentiu Lacatusu a fost eliberat, dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca nu exista probe care sa-l incrimineze in cazul privind uciderea omului de afaceri din Sibiu. Retinut si eliberat la scurt timp dupa audieri, suspectul din Dolj este inca in stare de șoc. Traumatizat, barbatul spune ca…

- O polițista a ajuns pe mana medicilor, dupa ce, aflata in timpul muncii, a fost victima unei agresiuni fizice. Scenele de violența greu de imaginat s-au derulat, recent, intr-o localitate din județul Timiș. Intre timp, agresoarea – acuzata de ultraj – a fost arestata. O politista din judetul Timis care…