- O tanara de 17 ani a fost injunghiata in gat de catre iubitul ei și se zbate intre viața și moarte, cu șanse foarte mici de supraviețuire. Atacul s-a petrecut joi in orașul Santana din județul Arad. (Reduceri mari la jocuri PC) Concubinul fetei, in varsta de 19 ani, a fugit imediat dupa atac, insa a…

- O adolescenta a fost injunghiata de iubit in Santana, județul Arad. Medicii incearca sa o resusciteze pe fata de 17 ani care a fost ranita in zona gatului. Incidentul șocant a avut loc, joi, in jurul pranzului, in orașul Santana, scrie aradon.ro . Medicii de la Ambulanța au fost alertați, dupa ce o…

- Ștefan Augustin Doinaș (pseudonimul literar al lui Ștefan Popa) s-a nascut la 26 aprilie 1922 in localitatea Cherechiu, comuna Santana din județul Arad (interbelic) [1] . Imprejurarea, norocoasa in perioada dinainte de razboi, se va dovedi nefasta dupa instaurarea comunismului [2] . Viitorul poet…

- Crima socanta in Arges. Femeie a fost gasita moarta in localitatea Stefanesti. Aceasta prezenta mai multe taieturi pe corp, dar si arsuri. Principalul suspect este sotul acesteia. Barbatul este de negasit, acesta plecand de acasa impreuna cu fiul lor de numai sapte ani.

- Un barbat de 43 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce si-a injunghiat iubita chiar in interiorul Centrului de recuperare pentru victimele violentei in familie din Ramnicu Sarat, unde femeia se refugiase de frica sa. Citeste si: Comisia Europeana ii da REPLICA premierului Dancila!…

- Un barbat de 47 de ani și-a injunghiat iubita pe o strada din județul Argeș chiar de Ziua Femeii. Dupa ce a comis gestul ingrozitor, acesta a incercat sa se sinucida. Cei doi au ajuns ulterior la spital in Pitești. Femeia a fost supusa imediat unei operații chirurgicale fiindca a suferit…