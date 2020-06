Stiri pe aceeasi tema

- Tanara din Mehedinți incendiata de criminalul eliberat condiționat, anul trecut, dupa ce a comis cinci crime, este in continuare in stare foarte grava. Adolescenta este conectata la aparate.

- Fata de 17 ani incendiata de criminalul din Mehedinți ramane internata in stare grava pe secția ATI a Spitalului „Grigore Alexandrescu”. Din acest motiv, ea nu poate sa fie supusa unei intervenții mari de grefare, așa ca este supusa unor operații mai mici de curațare a ranilor. "Riscul e același, ea…

- Starea fetei in varsta de 17 ani din Mehedinti, care a fost incendiata de un barbat eliberat dupa 25 de ani de detentie, este critica, iar prognosticul medicilor este rezervat avand in vedere gradul de arsura si suprafata afectata. „Ardea tot. Bunica fetei zbiera. Am vazut fata stand pe pietroi. Era…

- Tanara de 17 care a fost stropita cu benzina și incendiata de catre un barbat pe care l-a cunoscut pe rețele de socializare se afla in stare foarte grava. Medicii sunt rezervați in privința șanselor de supraviețuire, mai ales ca aceasta a fost arsa pe aproape toata suprafața corpului.

- Tanara de 17 ani, din localitatea Darvari, judetul Mehedinti, incendiata vineri seara de un barbat condamnat pentru cinci crime si eliberat inainte de termen, este in stare critica, avand arsuri pe 80-90% din suprafata corpului.

- Tanara de 17 ani, din localitatea Darvari, judetul Mehedinti, incendiata vineri seara de un barbat condamnat pentru cinci crime si eliberat inainte de termen, este in stare critica, avand arsuri pe pe 80-90% din suprafata corpului.

- Adolescenta de 17 ani incendiata de Ioan Cristian Turnagiu, barbatul de 45 de ani condamnat pentru cinci crime și eliberat condiționat, se afla in stare critica, cu arsuri de gradul doi și trei pe 90% din suprafața corpului.

- Politistii din Mehedinti a anuntat ca se fac cercetari pentru tentativa de omor, cazul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunal. „Este vorba despre un barbat de 45 de ani, intr-o relatie inca nestabilita concret cu o fata de 17 ani. Corespondau pe o retea de socializare si din motive inca necunoscute…