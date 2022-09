Stiri pe aceeasi tema

- Dupa accidentul rutier grav de la Ciurea in care un BMW a scapat de sub control și s-a transformat intr-un morman de fiare contorsionate, o familie intreaga sta cu sufletul la gura. Una dintre victime este in coma, iar medicii inca nu pot spune daca va scapa cu bine din tot acest coșmar Zilele trec,…

- In dimineața zilei de miercuri 24 august, polițiștii i-au reținut pe manelistul Dani Mocanu și pe fratele sau Nando pe Aeroportul Henri Coanda din Otopeni. Cei doi revenisera din Italia. Pe numele lui Dani Mocanu și al fratelui sau a fost deschis un dosar pentru tentativa de omor și tulburarea liniștii…

- FARA MINTE…Politistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare. Culmea este ca cei prinsi bauti la volan sau fara permis auto, sunt ori minori, ori tineri…

- ADVERSARI… Rapid Brodoc, promovata in Liga 3 in aceasta vara, va avea parte de un debut infernal in campionat. In prima etapa, “alb-vișinii” vor intalni, acasa, Foresta Suceava, in runda secunda se va deplasa pe terenul Bucovinei Radauți, iar in etapa a treia va juca cu Știința Miroslava, acasa. Cu…

- NERVOS… Un barbat in varsta de 44 de ani, din județul Vaslui, a fost reținut pentru 24 de ore și apoi arestat pentru 30 de zile, dupa ce l-a amenințat pe șoferul cursei Cluj-Napoca – Neamț și apoi și pe polițiștii care au intervenit la caz. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Cluj, miercuri seara,…

- COSMAR… O copila de 15 ani, din comuna Epureni, a vazut moartea cu ochii! Minora G.P. abia ce coborase din microbuzul ce o aducea acasa de la liceul din Barlad, cand a fost acostata de fostul ei iubit, un baiat de 18 ani, Darius Tacencu, din comuna Suletea. Acesta era pus pe scandal si avea […] Articolul…