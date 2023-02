Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an și jumatate de la dispariție, o adolescenta in varsta de 14 ani a fost gasita de polițiști, ascunzandu-se intr-un dulap. Oamenii legii au efectuat percheziții, in timp ce doi barbați, locuitori ai casei, se uitau liniștiți la televizor. Ei au susținut ca nu o mai vazusera pe fata.

- UPDATE 14:40// Minora a fost gasita de polițiștii din Ocnița in localitatea Marcauți din raionul Briceni. Aceasta se afla in afara oricarui pericol. In perioada lipsei de la domiciliu adolescenta nu a fost victima vreunei ilegalitați. 11:15// O fata de 14 ani din satul Mereșeuca a fost anunțata disparuta.…

- Adolescenta de 14 ani, disparuta la Paltin, a fost gasita in urma cu puțin timp, intr-o zona impadurita de pe raza comunei. „Minora plecata voluntar a fost depistata in urma cu cateva minute, intr-o zona impadurita de pe raza comunei Paltin. Starea de sanatate a tinerei urmeaza sa fie evaluata de un…

- Adolescenta de 14 ani, disparuta la Paltin, a fost gasita in urma cu puțin timp, intr-o zona impadurita de pe raza comunei. „Minora plecata voluntar a fost depistata in urma cu cateva minute, intr-o zona impadurita de pe raza comunei Paltin. Starea de sanatate a tinerei urmeaza sa fie evaluata de un…

- Adolescenta de 13 ani din Navodari data disparuta a fost gasita Minora a fost identificata. Nu a fost victima vreunei infractiuni., informeaza IPJ Constanta.Citeste si: RO Alert. O adolescenta de 13 ani din Navodari este data disparuta La data de 08.01.2023 minora Stanciu Georgiana Cosmina a plecat…

- O adolescenta de 14 ani din comuna Gura Șuții a plecat de acasa, noaptea trecuta, și a fost data disparuta de familie. Dupa numeroase cautari ale polițiștilor, minora a fost gasita tot pe raza localitații natale. Acesta nu a fost victima niciunei infracțiuni, fiind incredințata parinților. “Astazi,…

- O adolescenta de 16, din orașul Moreni, cautata de Poliție și familie, dupa ce a disparut marți de acasa a fost gasita, astazi, de oamenii legii. Din primele informații, minora a fost depistata pe raza municipiului Moreni și nu a fost victima niciunei infracțiuni. De asemenea, polițiștii au inștiințat…

- La data de 23 noiembrie a.c., politistii de la transporturi au desfasurat, la nivel national, o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale in domeniul transporturilor feroviare de calatori, in statiile de cale ferata si in trenurile de calatori. La actiune au participat politistii…