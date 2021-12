Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 13 ani din judetul Bacau, care a disparut de acasa in ziua de Craciun, a fost gasita, duminica, de jandarmi, intr-o zona impadurita, la circa un kilometru de DN 11. Ea se afla in stare de soc si nu a putut relata cum a ajuns acolo, conform news.ro. "Astazi, 26 decembrie a.c.,…

- Marți, 21 decembrie, a avut loc inaugurarea Postului de Jandarmi Montan Țibleș, subunitate din cadrul Detasamentului 3 Jandarmi Baia Mare. Este cel de-al 5-lea post de Jandarmerie Montana din judetul Maramureș, dupa cele de la Borșa, Cavnic, Șuior și Valea Vaserului, fiind dotat din fondurile administrației…

- Politistii din Olt cauta o adolescenta, in varsta de 18 ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Astazi, la ora 11.00, polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Vișina au fost sesizați de o femeie din comuna Urzica, județul Olt, ca in noaptea de 16/17 decembrie a.c.,…

- Trei turiști care au plecat pe munte in pantaloni scurți și adidași au fost recuperați de salvamontiștii și jandarmii montani din județul Alba. Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Roșia Montana au fost solicitați sa intervina, sambata seara, in zona Poarta Zmeilor, Salciua și Poiana Șipote…