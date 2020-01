Fata, in varsta de 16 ani, din Veneția de Jos, județul Brașov, care a fost data disparuta de tatal ei, miercuri seara, a fost gasita, teafara, in alt județ. Minora a fost depistata joi, in jurul pranzului, pe raza județului Sibiu, de unde a fost preluata de catre un echipaj de poliție din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Voila, potrivit purtatorului de cuvant al Poliției Județene Brașov, agent Nadia Olaru. Adolescenta a fost condusa la sediul postului de politie. Din primele verificari, aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni. Reamintim ca polițiștii au fost sesizați la data de 22 ianuarie,…