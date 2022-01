Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 16 ani a fost data disparuta de familie dupa ce joi a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Cazul a fost preluat de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, care fac verificari in vederea depistarii minorei. Fata disparuta se numește Snejana Patricia Vanessa Aradean…

- Vești triste vin de la Lugoj, unde polițiștii Biroului de Investigații Criminale au continuat, miercuri, verificarile privitoare la persoana disparuta Lidia Marcela Henci, intrucat existau indicii ca s-ar fi aruncat de pe podul din oraș in raul Timiș. „In acest sens, au fost solicitate efective suplimentare…

- Femeie disparuta! Pe 16 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Topoloveni au fost sesizați, de un barbat, cu privire la faptul ca, in ziua de 15 decembrie, soția sa, IVAN ANDREEA GEORGIANA, de 28 de ani, a plecat voluntar de pe raza localitații Topoloveni, fara a mai reveni la domiciliu.…

- In noaptea de 25 spre 26 noiembrie, Roxana-Elena Andronache a plecat de la domiciliul sau din comuna Tormac, sat Șipet, iar pana in prezent nu a mai revenit. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii fetei, in varsta de 13 ani. Adolescenta are inalțimea 1.60…

- O adolescenta de 14 ani, din Timișoara, a disparut și este cautata de politistii Serviciului de Investigatii Criminale. Ieri, conform sesizarii primite, Tofan Ștefania Claudia ar fi plecat din municipiul Timisoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.60 m, 40 de kg., par lung-saten,…

- Un barbat și o femeie au fost gasiți morți intr-un apartament din orașul Constanța. Ambii aveau rani pe corp și anchetatorii analizeaza mai multe variante, inclusiv cea a unei crime urmate de o sinucidere. Incidentul a avut loc luni. In jurul orei 18.10, anchetatorii au fost sesizați de catre un barbat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 17 ani, disparuta din localitatea Gavojdia, județul Timiș. Azi, Diana Lacramioara Bozai a plecat din Centrul de Plasament din Gavojdia, iar pana in prezent nu a mai revenit. Fata are inalțimea…

