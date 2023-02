In ultima perioada, cazurile de rapire din Sibiu fac multa zarva in județ. In prezent, autoritațile din Sibiu organizeaza evenimente pentru prevenirea mariajelor timpurii și a rapirilor. In luna februarie 2022, in urma cu un an, a fost declanșat mecanismul „Alerta rapire copil”, dupa ce Maria Caldarar, o adolescenta in varsta de 13 ani, a disparut din Talmaciu, județul Sibiu. Fata a fost gasita la doar o zi, aceasta fiind in compania unui baiat, intr-un apartament din Sibiu. Acum, adolescenta face acuzații grave. Iata ce marturisiri a facut aceasta!