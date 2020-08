Adolescentă din Mizil, dispărută de acasă La data de 3 august a.c., in jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Mizil au fost sesizați de un barbat din Mizil, despre faptul ca fiica sa, in varsta de 14 ani, numita RADUCAN DUMITRA DOINA, a plecat de la domiciliu in jurul orei 18:30 și nu s-a intors pana in prezent. Semnalmente: [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

