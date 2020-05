Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle (37 de ani) a vizitat o scoala din Marea Britanie, aceasta fiind ultima indatorire regala la care a participat fara sotul ei, printul Harry (35 de ani). Ducesa de Sussex le-a tinut elevilor un discurs motivant despre importanta femeilor.

- Ducesa de Sussex a renuntat la super cariera sa in lumea cinematografica atunci cand a decis sa devina sotia lui Harry. Odata cu decizia de a face parte din familia Casei Regale, Meghan a renuntat la multe placeri si a adoptat un stil de viata total opus.

- 31 martie 2020 e ziua in care Ducii de Sussex vor renunța in mod oficial la titlurile și beneficiile regale. Pana atunci, prințul Harry și soția sa Meghan Markle participa la finalul acestei saptamani la ultimele activitați in calitatea de membri seniori ai Familiei Regale.