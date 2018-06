Adolescentă din Ineu, dată dispărută, a fost găsită UPDATE UPDATE. Adolescenta in varsta de 14 ani data disparuta, dupa ce joi seara a plecat voluntar de acasa, din comuna Ineu, judetul Bihor, si nu a mai revenit, a fost gasita de politisti. Fata are aproximativ 1,50 m inaltime, 50 kg, fata rotunda, ochi negri, par vopsit negru, de lungime medie, purtat desfacut sau cateodata prins in coada, nu are semne particulare. Cand a plecat de acasa era imbracata cu tricou alb, geaca din piele neagra, colanti galbeni, papuci de pluta negri. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea minorei sunt rugate sa sune la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

