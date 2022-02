Adolescentă din Germania, bătută crunt fiindcă nu purta mască sanitară În urma unei discuții aprinse într-un tramvai din Berlin și care a degenerat, o tânara de 17 ani a fost atacata și ranita de șase adulți. Cearta a avut loc sâmbata seara, fiind implicați trei barbați și trei femei. Potrivit tinerei, în timpul calatoriei și al discuției ulterioare a fost vorba despre insulte rasiste, dar și despre lipsa maștii sanitare de protecție anti-Covid. Atacatorii au fost reținuți.

O tânara a fost internata în spital dupa ce a fost agresata de trei barbați și trei femei, în 5 februarie, în urma unei altercații care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A condus cu peste 400 km/h, s-a filmat si apoi s-a laudat pe Youtube cu performanta sa. Daca initial politia nu a avut motiv sa il amendeze, scandalul iscat pe retelele sociale a dus la declansarea unei investigatii. Si nu, nu e vorba de vreun cocalar teribilist, ci de un miliardar aflat la volanul…

- Inteligența artificiala folosește nivelurile plasmatice pentru a calcula cu saptamani inainte, riscul de mortalitate cu o precizie de aproape 100%.Testul se poate dovedi util și in masurarea eficacitații tratamentelor Covid-19 dezvoltate in viitor, aratand impactul acestora asupra pacienților individuali.Cercetatorii…

- Politicienii au avertizat ca folosirea abuziva a aplicației, care este destinata doar anchetelor epidemiologice, ar putea submina increderea publica și ingreuna lupta pentru combaterea COVID, scrie Deutsche Welle . Autoritațile din Germania sunt criticate pentru ca au folosit o aplicație COVID de depistare…

- Un barbat de 37 de ani a murit și cel puțin 13 persoane, printre care și copii, au fost ranite in doua zone ale Germaniei, din cauza focurilor de artificii. Un barbat in varsta de 37 de ani a fost ucis și altul de 39 de ani a fost grav ranit in timpul focurilor de artificii de Revelion, in vestul Germaniei.…

- Aproximativ 5.000 de nemți au protestat miercuri seara la Munchen impotriva restricțiilor legate de pandemia de coronavirus. Au fost inregistrate acte de violența impotriva presei și a Poliției. La Munchen – capitala landului federal Bavaria si al treilea oras ca marime din Germania, dupa Berlin si…

- Un barbat care și-a ucis sotia și cei trei copii mici inainte de a se sinucide falsificase un certificat Covid și s-a temut ca autoritațile ii vor lua copiii dupa descoperirea faptei, a anunțat marți un procuror german, informeaza Hotnews .Polițiștii germani au descoperit cadavrele a doi adulți, ambii…

- Poliția germana a fost nevoita sa apeleze la bastoane și spray cu piper dupa ce au fost atacata de un grup de protestatari in orașul german Frankfurt, intr-un protest impotriva noilor masuri de gestionare a pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters . Poliția a dispersat mulțimea care nu respecta masurile…

- Autoritatile sanitare germane au raportat cel mai mare numar de infectari zilnice cu COVID-19 la nivelul intregii tari - 39.676 de cazuri - de la izbucnirea pandemiei de coronavirus, a informat miercuri Institutul Robert Koch din Berlin, relateaza dpa.