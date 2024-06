Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluiri tulburatoare despre crima din București! Mama Alexandrei, tanara de 17 ani, ucisa de iubitul ei in camera de hotel, a facut declarații dureroase despre cum a aflat de ce s-a intamplat. Femeia a incercat sa ia legatura cu ea, insa nu i-a mai raspuns nimeni la telefon. Primele indicii ca baiatul…

- Au aparut ultimele imagini cu adolescenta de 17 ani, inainte sa fie ucisa de iubitul ei, și tanarul care i-a devenit calau! Cei doi s-au filmat in același pat in care au fost gasiți fara suflare! Videoclipul a fost vizualizat de o mulțime de oameni, iar scenel care s-au produs ulterior sunt ingrozitoare!

- O tanara in varsta de 17 ani si un barbat de 24 de ani au fost gasiti morti intr-o camera a unui hotel din București, sectorul 6. Potrivit datelor preliminare, barbatul a ucis-o pe fata, iar apoi s-a sinucis, transmite news.ro.

- Informații halucinante in cazul crimei din Braila! Dupa multe zile in care oamenii s-au intrebat cum a fost posibil ca femeia care a sunat la 112 și a cerut ajutor, iar mai apoi a fost ucisa de iubitul ei, sa nu fi fost gasita de polițiști! Agenții ar fi dat vina pe oboseala! Așadar, ar fi batut la…

- Un tanar de 24 de ani a fost arestat preventiv pentru crima din Sibiu. Acesta și-a recunoscut fapta. Spune ca și-a ucis iubita din gelozie, dar și pentru ca era beat și drogat in momentul in care a atacat-o. Atenție, urmeaza informații care va pot afecta emoțional! In caz de urgența, victimele violenței…

- O adolescenta, de 13 ani, din localitatea Fratesti, judetul Giurgiu, a fost injunghiata, joi, de catre iubitul ei, de 20 de ani, din Bucuresti. Cei doi obișnuiau sa se intalneasca in casa bunicii fetei, unde a avut loc incidentul. Tanarul ar fi injunghiat-o pe fata din cauza geloziei. „La data de 11…

- Rasturnare de situație in cazul femeii ucise, tranșate și aruncate pe un camp langa București. Din cercetarile facute de polițiști pana la acest moment a reieșit faptul ca aceasta era prostituata.