Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 28 de ani a fost retinut de politisti, sambata, 22 iulie, dupa ce a rapit o adolescenta de 17 ani din curtea locuintei parintilor sai de la Dobrosloveni, transmite agenția News.ro, care preia informații oferite de IPJ Olt Cei doi au fost gasiti intr-o padure.Politistii au fost sesizati,…

- Un sofer a fost urmarit de politistii din judetul Olt pe mai multe strazi, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul acestora, pana a intrat cu masina intr-un cap de pod, dupa care a fugit pe camp. Politistii au stabilit ca el avea suspendat dreptul de a conduce, potrivit News.ro.

- Barbatul in varsta de 74 de ani care, joi, a murit in Piata Zahana dupa ce s-a inecat cu mancare, este Ion (Nelu) Ciobanu, fostul patron al Hanului Cireasov, cunoscut restaurant din Slatina.Barbatul a intrat in stop cardio-respirator, dupa ce s-a inecat cu mancare. El a fost resuscitat de echipajele…

- „La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina.Din primele verificari, polițiștii au stabilit faptul ca, in noaptea de 4/5 iunie a.c., persoane necunoscute ar fi sustras mai multe bunuri din interiorul a doua autoturisme ce se aflau parcate in curtea unei unitați…

- Un barbat in varsta de 66 ani, participant la prima ediție a competiției de ciclism „Slatina Forest Run” desfașurata la Slatina, in județul Olt, a fost ranit grav pe traseu. Polițiștii ancheteaza cazul.

- Joi, 18 mai 2023, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de catre un barbat, de 39 de ani și o femeie, de 36 de ani, din comuna Valea Lunga, cu privire la faptul ca trei persoane ar fi intrat fara drept in curtea femeii. Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca, trei barbați in varsta […] The…

- O adolescenta de 14 ani din judetul Sibiu si-a inscenat rapirea, din cauza unor neintelegeri cu parintii. Ea le-a trimis inclusiv un bilet prin care cerea rascumparare, o suma neprecizata de bani. Politistii au gasit-o in casa unei rude, fara sa fi fost victima vreunei infractiuni. Adolescenta din Ocna…

- Niște parinți din Sibiu au trait momente de groaza dupa ce fata lor de 14 ani a disparut de casa, moment in care au gasit la poarta un bilet de rascumparare. Mare le-a fost mirare cand au citit bilețelul, pe care au gasit un scris foarte greu de descifrat, nefiind solicitata nicio suma, dar cu […] The…