O adolescenta din Alba Iulia a decedat la sala de forța in timp ce facea exerciții. Fata, in varsta de 17 ani, s-a simtit rau in timp ce efectua un exercitiu, intrand in stop cardiorespirator. O adolescenta din Alba Iulia a murit, sambata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla la o sala de fitness

O adolescenta din India in varsta de 16 ani, care a fost violata si arsa de vie de catre cei doi agresori, a murit la spital, din cauza ranilor, anunta marti politia indiana, relateaza AFP.