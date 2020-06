Adolescenta de 17 ani dată dispărută, găsită la câteva județe distanță S-a dat de urma fetei in varsta de 17 ani in cazul careia Poliția Maramureș emisese o alerta de rapire copil. Alerta a fost revocata, ca urmare a faptului ca adolescenta a fost reperata, duminica, in județul Arad. Respectiv la cateva județe distanța fața de cel de unde fusese data disparuta. Fata a fost gasita […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

