Adolescentă de 17 ani, accidentată în timp ce traversa strada O adolescenta de 17 ani a fost accidentata, vineri, in timp ce traversa strada in municipiul Arad, potrivit news.ro. IPJ Arad anunta ca, vineri, o tanara de 17 ani, din Arad, a fost accidentat de un autoturism condus de un barbat de 73 de ani, din Arad. ”Tanara, accidentata in timp ce traversa strada Sezatoarei, a fost transportata la spital in vederea evaluarii starii si acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, a transmis sursa citata. Politistii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baia Mare- Ieri dimineața, 6 noiembrie a.c., polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier, produs pe bulevardul Republicii din municipiu. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un barbat de 46 de ani, aflat la volanul unui autoturism, condus dinspre strada…

- O femeie de 72 de ani din Braila, care se angajase in traversarea neregulamentara a strazii, a fost accidentata mortal de o masina; soferul parasind locul accidentului, informeaza miercuri IPJ Braila, potrivit Agerpres."Politistii au stabilit faptul ca un autovehicul care se deplasa pe Soseaua Ramnicu-Sarat,…

- Un barbat care a lovit cu masina un camion si a refuzat sa opreasca a fost urmarit de catre politistii din Targu Mures. Pe timpul urmaririi, a lovit trei masini parcate, a intrat in trei copaci si s-a oprit intr-un gard. Politistii au tras focuri de arma pentru oprirea lui, fara a fi ranit. Barbatul…

- O femeie a fost lovita de o mașina in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca, in dimineața zilei de vineri.„La data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 09.00, a fost inregistrat un accident de circulație in Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. Din cercetarile preliminare, polițiștii au constatat ca un barbat,…

- Un oltean fara permis a pus poliția in alerta. Aseara, polițiștii din Slatina, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe strada Nicolae Balcescu. Conducatorul autoturismului nu s-a conformat și a accelerat. Polițiștii au procedat la urmarirea autoturismului, cu semnalele…

- Marți, 26 septembrie, la ora 12.10, polițiștii din Seini au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca s-a produs un accident rutier pe strada Mihai Viteazu din Seini, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. ”La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre…

- O minora de 11 ani, din Craiova, a fost ranita, astazi, in urma unui accident rutier pe strada Aleea Castanilor, din municipiu. Potrivit IPJ Dolj, minora nu s-ar fi asigurat corespunzator si ar fi traversat strada in mod neregulamentar. Ea fost acrosata de un autoturism condus de un tanar de 19 ani,…

- Vineri, 25 august, la ora 05.10, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Luminișului. Polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 40 de ani din Baia Mare, care circula in calitate de pieton, a fost surprinsa și accidentata de un autoturism, avand direcția…