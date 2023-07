Adolescentă de 16 ani, moartă într-un accident rutier înfiorător Durere fara margini intr-o familie din comuna buzoiana Padina, unde un barbat și fiica sa in varsta de 16 ani au pierit fulgerator, dupa ce mașina lor s-a izbit violent de un camion. Tragedia s-a produs vineri seara pe DN 2C, chiar in localitatea de domiciliu a familiei. Primele cercetari ale polițiștilor au stabilit ca, … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

