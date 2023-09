Adolescentă de 16 ani, dată dispărută (Foto) „La data de 26 septembrie a.c, in jurul orei 13.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minora CATINAȘ DARIA-MARIA, in varsta de 16 ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat la data de 24 septembrie a.c., in jurul orei 15.30 de la domiciliul pentru a participa la o petrecere organizata cu prilejul unei […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

