- Și-a vazut moartea cu ochii. O femeie in varsta de 41 de ani a ajuns la spital dupa ce o mașina a dat peste ea chiar pe trecerea de pietoni. Menționam ca accidentul rutier s-a produs in dupa-amiaza de marți, 3 octombrie, la intersecția strazile Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul din orașul Balți. Potrivit…

- O mama cu doi copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviți de o mașina in Adjud. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, iar purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea spune ca victimele se aflau pe trecerea de pietoni. ,,Astazi, la ora 10:40, Dispeceratul SAJ Vrancea…

- In aceasta dupa-amiaza, traficul a fost dirijat pe pe DN2C, in Smeeni, pe fondul producerii unui accident rutier soldat cu ranirea unei tinere surprinse pe trecerea de pietoni, avand copilul in brațe. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoutilitara condusa pe direcția Maxenu catre Smeeni,…

- Accident grav in Buzau! Camerele de supraveghere de pe drumul national DN 2C, in localitatea Smeeni, au surprins imaginile șocante in care o femeie cu un copil in brațe este lovita de o mașina, chiar pe trecerea de pietoni.

- In 18 august 2023, un tanar de 18 ani a fost lovit pe trecerea pentru pietoni din Luna, de catre un șofer de 72 de ani, din județul Alba. Asta ar fi știrea, pe scurt. Citește și: Accident la Luna: Tanar de 18 ani, lovit pe trecerea pentru pietoni de un șofer de 72 de [...] Articolul Despre accidentul…

- ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia: O femeie lovita de o mașina, pe trecerea de pietoni O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut, luni, 21 august, in jurul orei 14.20, in Alba Iulia. Potrivit reprezentanților IPJ Alba, femeia a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa strada pe o…

- Un șofer de 72 de ani a lovit, in aceasta seara, un tanar de 18 ani, care traversa strada pe la trecerea pentru pietoni. Accidentul s-a produs in localitatea Luna. ”La data de 18 august, in jurul orei 21.00, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs pe DN15 E60, in localitatea Luna.…

- Astazi dimineața, pe strada Oituz din Bacau, a avut loc un accident de circulație in care o batrana in varsta de 78 de ani a fost ranita ușor in timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. Din motive inca neclarificate, șoferul autovehiculului, in varsta de 44 de ani, nu a reușit sa opreasca la…