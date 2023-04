Adolescentă de 15 ani din comuna Florești, dispărută fără urmă. Ați văzut-o? Politistii clujeni anunta ca sunt in cautarea unei copile de 15 ani, Farkas Loredana Tunde, disparuta din comuna Florești, dupa ce a plecat astazi voluntar de acasa. Fata a plecat in localitatea Luna de Sus și nu a mai revenit. Nimeni nu stie unde s-ar putea afla adolescenta, iar autoritatile fac apel la populatie pentru ajutor. „La data de 15 aprilie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata cu privire la faptul ca minora FARKAS LOREDANA TUNDE in varsta de 15 ani, a plecat voluntar, la aceeași data, in jurul orei 13.00, de la domiciliul din comuna Florești, localitatea Luna de Sus… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

