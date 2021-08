Adolescentă de 15 ani, acuzată de incitare la crimă. A încurajat un grup de băieți să se urce cu picioarele pe capul unui alt tânăr și "să-l bage în mormânt" Un tanar de doar 16 ani a murit in spital la 3 zile dupa ce a fost batut crunt de un grup de 6 adolescenți cu varste intre 13 și 19 ani. Totul s-a intamplat in Doonside, Australia, scrie dailymaily.Poliția a dar publicitații faptul ca pe langa cei 6 tineri, este acuzata de crima și o tanara in varsta de 15 ani care ar fi chiar lidera grupului și care i-a incurajat pe cei 6 sa il bata pe tanarul care a murit.Adolescenta ar fi incitat grupul sa "sara cu picioarele pe capul baiatului", dar și sa "il bage in mormant". Motivul scandalului ar fi faptul ca baiatul ar fi furat de la tanara un AirPod.Tanarul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

