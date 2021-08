Stiri pe aceeasi tema

- Scene dramatice, in plina zi, pe o strada din Buzau. O fata de 14 ani a fost rapita! Șase persoane au fost implicate in scenariul menit s-o aduca pe minora in brațele celui care a ordonat totul, un tanar de 19 ani.

- IPJ Buzau a anunțat luni reținerea pentru 24 de ore a șase persoane, membre a aceleași familiei, care sunt acuzate de lipsire de libertate dupa ce au luat cu forța de pe strada o fata de 14 ani pentru o casatori cu un tanar de 19 ani, relateaza news.ro. Dupa ce au fost alertate de dispariția fetei,…

- Ieri, 22 august, politistii buzoieni au fost sesizati cu privire la faptul ca o minora din municipiul Buzau, in varsta de 14 ani, a fost luata cu un autoturism, impotriva vointei sale. Imediat dupa primirea sesizarii au fost alertate toate efectivele de investigatii criminale, de ordine publica, de…

- A fost alerta, ieri, in Buzau, dupa ce o fata de 14 ani a fost rapita din apropierea locuinței de patru indivizi. Minora a fost luata cu forța și bagata in mașina de cei patru, in timp ce mergea liniștita catre un magazin din apropierea casei. Ieri, politistii buzoieni au fost sesizati cu privire la…

- Ieri, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau, au retinut pentru 24 de ore, patru persoane, din Buzau, cercetate pentru comiterea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si incaierare. „Cu doar cateva ore inainte, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Un tanar de 18 ani a fost ranit in urma unui accident produs azi-noapte, in municipiul Buzau. „In jurul orelor 01.00, polițiștii buzoieni au fost sesizați de producerea unui accident de circulație pe Bulevardul Unirii, in municipiul Buzau. Din primele cercetari a reiesit ca in timp ce se deplasa cu…

- Adolescenta data disparuta ieri dimineața a fost gasita de polițiștii buzoieni. Minora de 15 ani, din Rușețu, a fost gasita in orașul Mizil, la domiciliul iubitului. Autoritațile au decis sa o interneze pe adolescenta la un centru de orcotire minori din municipiul Buzau, pana la clarificarea situației…

- Doi soferi si un pasager dintr-o masina au fost amendati in urma unui scandal produs in dreptul rondului cu avion de la iesirea din Buzau spre Ramnicu Sarat. Pentru aplanarea conflictului a fost nevoie de interventia mascatilor.