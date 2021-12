Stiri pe aceeasi tema

- O mama a carei fata de 14 ani a fost ucisa accidental de un glonț tras de polițiștii din Los Angeles spune ca fiica ei „a murit in brațele mele”. Valentina Orellana-Peralta se afla cu mama ei intr-un magazin de haine pe 23 decembrie, cand un ofițer a deschis focul asupra unui suspect. Glonțul a trecut…

- Incidentul petrecut inainte de Craciun intr-un centru comercial din Los Angeles capata noi accente tragice, dupa ce mama elevei impușcate de poliție a dezvaluit ce s-a intamplat in momentele dinaintea morții fiicei sale.

- Baiețelul care a murit, dupa ce o tornada devastatoare a avut loc in statul Kentucky, avea varsta de trei ani. Copilul era foarte speriat, iar haosul de afara le-a distrus locuința din Mayfield și intreaga familie a fost prinsa sub daramaturile care au mai ramas din casa. Mama baiatului ține acum doliu…

- Slim 400, un rapper cunoscut din California, a fost impușcat mortal in Los Angeles. Din pacate, Vincent Cohran s-a stins din viața la doar 33 de ani. Oamenii legii continua cercetarile pentru a-i identifica pe cei toți cei implicați in atac. Familia și fanii artistului sunt devastați de durere și nu…

- Oamenii au venit un banner pe care l-au așezat pe gardul montat de jandarmi pe bulevard.Protestatarii au venit la eveniment cu un banner pe care era afisat mesajul "Iliescu a chemat minerii, Iohannis a chemat PSD", banner pe care au vrut sa il afiseze in proximitatea tribunelor oficiale, astfel incat…

- O tragedie infioratoare a avut loc sambata seara in San Felice del Benaco, o comuna din Provincia Brescia, Italia. O adolescenta de 15 ani a fost impuscata mortal de fratiorul sau de 13 ani in timp ce tatal lor le arata o pusca pe care o curata. Initial se credea ca tatal a fost cel care a tras, dar…

- Tragedie de proporții in Italia! O copila de doar 15 ani a decedat, dupa ce a fost impușcata mortal in piept de catre fratele ei mai mic. Incidentul a avut loc in localitatea italiana San Felice del Benaco, din apropiere de granița cu Elveția. Iata cum s-a intamplat totul și ce rol a avut tatal lor…

- Rudele pacienților internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța au ajuns in fața instituției vineri, la doua ore de la izbucnirea incendiului devastator soldat cu moartea a noua persoane internate la Terapie Intensiva. Oamenii și-au strigat nemulțumirile in lacrimi, printre ei aflandu-se…