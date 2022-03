Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 13 ani și-a inceput ziua așa cum facea in fiecare dimineața. S-a pregatit și a plecat la școala, fara sa dea de ințeles ca ar fi ceva in neregula sau ca s-ar confrunta cu o problema, insa nu s-a mai intors. Parinții ei, din Bistrița-Nasaud, au dat-o disparuta și așteapta acum o minune.

- Mirela Vaida a atras atenția cu cea mai recenta postare facuta pe contul ei oficial de Facebook. Prezentatoarea de la „Acces Direct” a vorbit despre operațiile estetice.In varsta de aproape 40 de ani, Mirela Vaida e cantareața, actrița, dar și prezentatoare de televiziune. Apare aproape zilnic pe micul…

- Politistii din Botosani au demarat o ancheta cu privire la disparitia unui copil in varsta de 9 ani, care a plecat, miercuri dimineata, la scoala si nu a mai revenit la domiciliu. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, a anuntat ca familia baietelului a sesizat IPJ…

- O adolescenta, in varsta de 15 ani, a fost ținuta captiva timp de doi ani cu ajutorul tatalui ei, care a primit in schimb o suma foarte mare de bani. Tanara a fost lipsita de libertate și supusa la violența fizica.

- Politia Capitalei solicita sprijinul populatiei pentru gasirea unei tinere de 25 de ani, care a plecat, miercuri, de la domiciliul sau din Sectorul 5 si nu a revenit pana in prezent. Citește și: Cum s-a SCUZAT `ȘEFU`` și `BOSSU``Claudiu Manda in fața anchetatorilor DNAPotrivit unui…

- Ionescu Maria, in varsta de 95 de ani din București, este cautata de polițiști dupa ce a plecat luni dupa-amiaza, 10 ianuarie, de la adresa de domiciliu din Sectorul 3 și nu s-a mai intors. Poliția Capitalei solicita, printr-un comunicat de presa, sprijinul oamenilor pentru a o gasi.Femeia a plecat…

- Politia Capitalei solicita sprijinul populatiei pentru gasirea unui baiat in varsta de 12 ani care a disparut, marti in jurul orei 14.30, in in zona rond Alexandria. Minorul nu cunosea zona si s-ar fi ratacit.

- Un baiat de 12 ani, care „nu cunoaște zona”, s-a ratacit in sectorul 5 din București, iar polițiștii au solicitat sprijinul populației pentru a-l gasi pe minor, potrivit anunțului facut marți, 4 ianuarie, de Poliția Capitalei. „Astazi, 4 ianuarie 2022, in jurul orei 14.30, in zona rond Alexandria, Linte…