Stiri pe aceeasi tema

- Luni, in jurul orei 12:30, Andreea Vasiliu a plecat din Timișoara intr-o direcție necunoscuta, iar pana in prezent nu a mai revenit. Familia s-a adresat poliției, iar fata de 14 ani este cautata acum de agenții Serviciului de Investigatii Criminale. Minora are inalțimea 1.50 m, par lung șaten, ochi…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a plecat, marți, in jurul orei 15 de acasa și de atunci este de negasit. Familia a anunțat, miercuri, poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii fetei, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Estera-Ionela…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a plecat, marți, in jurul orei 15 de acasa și de atunci este de negasit. Familia a anunțat, miercuri, poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii fetei, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Estera-Ionela…

- O adolescenta in varsta de 15 ani a plecat, marți, in jurul orei 15 de acasa și de atunci este de negasit. Familia a anunțat, miercuri, poliția, iar agenții Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii fetei, disparuta din localitatea Obad, județul Timiș. Estera-Ionela…

- In noaptea de 13/14 august a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au reținut pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj un barbat de 35 de ani, din comuna Aninoasa, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de amenințare și instigare…

- n noaptea de 23/24 iulie a.c, in jurul orei 03:00, polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au reținut pentru 24 de ore 4 barbați banuiți de comiterea infractiunii de talharie calificata. In fapt, in noaptea de 22/23 iulie a.c., politistii au fost sesizați…

- Doua minore din Bistrița-Nasaud, dar și o femeie din județul Botoșani, disparute de acasa și cautate la nivel național, au fost depistate de polițiști și incredințate familiilor. Una dintre minore a fost gasita in județul Timiș. In acest sfarșit de saptamana, in urma unor sesizari de dispariție, polițiștii…

- Trei barbați din Timișoara au fost fost reținuți miercuri dupa ce s-au dat drept polițiști, au simulat percheziții și au furat bani din casele a doua femei in varsta din județul Mehedinți, relateaza Arad Online,citand Mediafax.Indivizii, cu varste cuprinse intre 26 si 48 de ani, au pretins ca sunt polițiști…