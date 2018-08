Stiri pe aceeasi tema

- Fata din Oradea care si-a injunghiat bunica si a evadat de doua ori a fost prinsa de Politie. Adolescenta a fost gasita la marginea orasului de un echipaj de Politie, miercuri (22 august). La nici cinci zile dupa ce a fost gasita și internata intr-un centru de minori, fata din Oradea care și-a injunghiat…

- Abigail Bordas, adolescenta de 13 ani care și-a injunghiat bunica miercurea trecuta, a fost gasita! Anunțul a fost facut vineri dimineața de Poliția Bihor. „Minora de 13 ani, din municipiul Oradea, care a plecat voluntar de la domiciliu la 8 august a.c., a fost gasita joi, 16 august a.c., in jurul orei…

- Adolescenta de 13 ani care si-a injunghiat bunica de mai multe ori intr-un apartament de la periferia orasului Oradea a disparut imediat dupa ce a comis fapta. Politistii au facut publica fotografia tinerei.

- Este alerta in Romania, dupa ce polițiștii din Oradea au facut un apel prin care anunțau dispariția copilei de 13 ani din Oradea, care și-a injunghiat de mai multe ori bunica miercuri, 8 august. Ea a fost data in urmarire naționala de autoritați. Polițiștii oradeni au facut publica o fotografie cu tanara…

- O fetita in varsta de 13 ani din Oradea si-a injunghiat bunica de 65 de ani cu mai multe lovituri de cutit, aceasta fiind internata in spital. Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Alina Dinu, a declarat, joi, ca se asteapta concluziile medicilor legisti si ale cercetarilor in acest caz. https://www.monitorulbt.ro/national/2018/08/09/o-fetita-de-13-ani-si-a-injunghiat-bunica-cu-mai-multe-lovituri-de-cutit

- Caz șocant in Oradea! O copila de doar 13 ani si-a injunghiat bunica de 65 de ani, cu mai multe lovituri de cutit. Incidentul s-a petrecut seara trecuta, dupa ce femeia nu ar fi lasat-o pe adolescenta sa iasa afara sa se joace. Victima se afla la Terapie Intensiva, potrivit ebihoreanul.ro. Scenele violente…