DECLARAȚII… Noi informații in cazul Alinei Ciobanu, adolescenta ucisa de cea mai buna prietena la malul marii. Loredana Atanasoaie, cea care a comis teribila fapta, incearca sa iși modifice declarațiile in favoarea ei. Spre exemplu, daca la inceput a povestit ca a injunghiat-o o singura data, in zona gatului, zilele trecute a spus ca a […]