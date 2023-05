Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu cetatenie siriana, in varsta de 40 de ani, a fost impușcat mortal marti, la ora 11.50, intr-o parcare din Waldschluchtpfad, vestul Berlinului, chiar de catre copiii lui și prietenii acestora. Printre asasini s-ar afla și un adolescent roman, in varsta de 17 ani. Imediat dupa crima cei patru…

- O fata de 14 ani, fratele ei de 16 ani, iubita lui de 15 ani și un adolescent roman de 17 ani au fost arestați sambata, la Berlin, la patru zile dupa moartea violenta a unui barbat sirian la marginea capitalei germane, primii doi fiind chiar copiii acestuia.

- In fața anchetatorilor, cei doi, mama copilului și tatal vitreg suspectat de crima, se acuza reciproc. Romanul de 34 de ani, care a fost extradat din Olanda in Belgia, insista ca nu are nicio legatura cu moartea baiatului de 9 ani. Instanța a decis insa recent ca acesta va ramane in inchisoare cel puțin…

- Raul, un baietel roman in varsta de 9 ani a fost torturat si ucis, iar trupul lui - pus intr-o geanta plina cu pietre - a fost gasit dupa trei luni intr-un lac din Belgia. Principalul suspect este tatal vitreg al copilului, care a fost arestat in Olanda, la fel ca mama baietelului, care ar fi fost complice,…