Un adolescent a fost retinut de politie pentru ca dresa caini periculosi folosind caini si pisici de rasa comuna. Baiatul din judetul Bistrita-Nasaud este anchetat impreuna cu un alt adolescent scrie News.ro. Cei doi baieti sunt acuzati ca dresau metisi Amstaff folosind caini si pisici de rasa comuna. In urma antrenamentelor, animalutele folosite in dresaj mureau. Cainii Amstaff erau folositi la lupte. ”In cursul lunii martie 2023, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Bistrita-Nasaud, in urma efectuarii unor activitati informativ-operative, s-au sesizat din oficiu cu privire…