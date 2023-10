Adolescent prins în flagrant de proprietarul locuinței, la Mărăcineni Zilele trecute, politistii din cadrul Secției de poliție rurala Maracineni au fost sesizați de catre un localnic de 49 de ani despre faptul ca a observat o persoana necunoscuta in locuința sa, care ar fi fugit la vederea proprietarului și i-ar fi sustras o suma de bani. ,,La scurt timp, in urma efectuarii de verificari, polițiștii au depistat principalul banuit, stabilind ca este un minor in varsta de 14 de ani, din Maracineni. Din cercetari a reiesit ca banuitul ar fi profitat de faptul ca locuința nu era asigurata corespunzator, ar fi patruns in interior si ar fi sustras bani. Prejudiciul a… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 13 octombrie a.c., politistii din cadrul Secției de poliție rurala Maracineni au fost sesizați de catre un localnic de 49 de ani despre faptul ca a observat o persoana necunoscuta in locuința sa, care ar fi fugit la vederea proprietarului și i-ar fi sustras o suma de bani. La scurt…

- Zilele trecute, polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Maracineni, impreuna cu polițiști de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara la un tanar localnic, in varsta de 21 de ani, persoana banuita de furt calificat…

- Autorul unui furt dintr-o locuinta din localitatea Valeni, cu un prejudiciu de 125.000 lei, a fost prins de politisti in urma unei perchezitii la domiciliul acestuia, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt, potrivit Agerpres.Furtul a fost sesizat politistilor de mama proprietarului…

- Un tanar de 24 de ani, din Hunedoara, a fost reținut pentru ca ar fi furat mai multe bunuri și a intrat prin efracție in mai multe locații, in decursul acestei luni. „La data de 21 septembrie 2023, in urma activitaților investigative, polițiștii Biroului Investigații Criminale Hunedoara au…

- Zille trecute, in timp ce desfașurau atribuțiile de serviciu, politistii din cadrul Secției de politie rurala Berca, au depistat in extravilanul localitații Vernești, 3 barbați, la scurt timp dupa ce ar fi taiat și sustras mai mulți arbori. ,,Din verificari s-a stabilit faptul ca cei trei tineri, cu…

- Flagrant delict Cercetati pentru taiere ilegala si furt de arboriIn ziua de 17 septembrie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca, in timp ce desfasurau atributiile de serviciu, au depistat in extravilanul localitatii Vernesti, 3 barbati, la scurt timp dupa ce ar fi taiat si sustras…

- La data de 11 august 2023, politistii din cadrul Politiei orasului Techirghiol au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 25 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de furt calificat in forma continuata, conducerea unui vehicul fara permis de conducere, punerea in circulatie sau conducerea unui…

- La data de 20 iulie 2023, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat 4 tineri, trei in varsta de 17 ani și unul de 20 de ani, din comunele Șpring și Apoldu de Jos, județul Alba, care sunt banuiți de savarșirea infracțiunii de furt calificat, fapta in legatura cu care poliția…