- La data de 14 octombrie, polițiștii Secției 4 Urbane Timișoara au reținut o femeie banuita de comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos. Aceasta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In…

- Vineri, polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au reținut un tanar, in varsta de 18 ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 1.06.2022, tanarul ar fi sustras…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare au reținut vineri o femeie, in varsta de 42 de ani, banuita de furt. Acesta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. „La data de 30 septmebrie 2022, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii…

- Vineri, polițiștii orașului Sannicolau Mare au reținut o femeie, in varsta de 42 de ani, banuita de furt. Acesta a fost introdusa in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, in data de 07.09.2022 și in data de 22.09.2022, aceasta ar fisustras…

- La data de 29 septembrie, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut un tanar, in varsta de 19 ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 28.09.2022, in jurul orei…

- Nr. 116 din 30 Septembrie 2022 BULETIN INFORMATIV 30 SEPTEMBRIE 2022 RETINUT PENTRU FURT CALIFICAT La data de 29 septembrie a.c., politistii Sectiei 3 Urbane Timisoara au retinut un barbat, in varsta de 19 ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva…

- La data de 11 septembrie, politistii Sectiei 4 Urbane Timișoara au reținut un barbat de 52 de ani banuit de furt. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, la data de 11.09.2022, politistii Sectiei 4 Urbane Timișoara au fost sesizați de un…

- Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut trei barbați, cu varste cuprinse intre 25 și 35 de ani, banuiți de furt in forma continuata. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In data de 11 august 2022, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara,…