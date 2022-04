Adolescent mort într-un accident provocat de un tânăr beat și fără permis Un adolescent in varsta de 17 ani a murit dupa ce a fost proiectat in afara masinii in care se afla in urma unui accident care s-a produs pe DJ 141A, intre localitatile Buia si Mihaileni. Soferul, in varsta de 27 de ani, nu avea permis de conducere si se afla sub influenta alcoolului. Ceilalti doi pasageri care se aflau in autoturism, de 13, respectiv 21 de ani, nu au suferit vatamari corporale, arata IPJ Sibiu. Toti cei implicati sunt din localitatea Buia, informeaza News.ro . „Politistii rutieri intervin in acest moment la un accident deosebit de grav, produs pe DJ 141A, intre localitatile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

