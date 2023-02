Adolescent mort după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care călătorea Un adolescent de 14 ani a murit, sambata, dupa ce, pe un drum judetean, la intrarea in Resita, un copac s-a prabusit peste masina in care calatorea impreuna cu cei doi parinti, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin. Incidentul a avut loc pe DJ 582, in zona Minda, in timp ce masina condusa de tatal copilului se indrepta spre Resita. In urma accidentului a rezultat ranirea grava a minorului de 14 ani, care a fost transportat de urgenta la spital, in stare de inconstienta, alaturi de parintii sai care au suferit un atac de panica. La fata locului continua cercetarile politistilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

