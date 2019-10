Adolescent lovit pe o trecere de pietoni din Alexandria Adolescent lovit pe o trecere de pietoni din Alexandria in Eveniment / on 31/10/2019 at 19:09 / Un adolescent a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina pe o trecere de pietoni din Alexandria. Din primele informații șoferul unei mașini nu a oprit la culoarea roșie a semaforului și nu l-a putut evita pe adolescentul care se angajase in traversarea strazii. Conducatorul auto nu consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, testarea alcoolscop indicand valoarea 0. Evenimentul rutier in urma caruia un adolescent de aproximativ 15 ani a fost transportat la spital, conștient,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Alexandria/ Un tanar baut a intrat cu mașina intr-un pom in Eveniment / on 29/10/2019 at 22:10 / Un tanar amețit de aburii alcoolului s-a urcat la volanul mașinii, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un pom de pe marginea drumului, la intersecția strazilor 1 Mai cu Dunarii,…

- Accident rutier pe DN51, la Poroschia in Eveniment / on 21/10/2019 at 21:38 / Doua mașini au fost implicate intr-un accident, produs cu puțin timp in urma, pe DN51, in localitatea Poroschia. In urma evenimentului rutier, o persoana a ajuns la spital, pentru ingriji medicale de specialitate. Un barbat,…

- Copil de 5 ani, decedat intr-un accident rutier la Segarcea Vale in Eveniment / on 06/09/2019 at 23:21 / Un copil de 5 ani și-a pierdut viața, in aceasta seara, la Segarcea Vale, dupa ce a vrut sa traverseze strada și a fost lovit de o mașina. Din primele informații, copilul era nesupravegheat cand…

- Peste jumatate dintre cazurile preluate de pompieri sunt incendii de vegetație uscata și miriște in Eveniment / on 03/09/2019 at 14:47 / Pompierii militari teleormaneni au fost solicitați sa intervina la 139 situații de urgența, in ultimele 72 de ore, acestea punand in pericol viețile și bunurile…

- Accident rutier cu victime, la Plosca/ Cinci persoane au ajuns la spital in Eveniment / on 26/08/2019 at 12:57 / Cinci persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier petrecut azi dimineața, pe DE70, pe raza localitații Plosca. Din primele informații, este vorba despre un microbuz, in care…

- Trei mașini, implicate intr-un accident rutier, la ieșire din Alexandria spre Turnu Magurele/ Trei persoane au ajuns la spital in Eveniment / on 21/08/2019 at 10:14 / Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier produs, in aceasta dimineața, pe DN52, la ieșire din municipiul…

- Grav accident de circulație la Frasinet in Eveniment / on 11/08/2019 at 17:19 / Un grav accident de circulație a avut loc, cu puțin timp in urma, pe DJ 612, pe raza localitații Frasinet, unde un barbat in varsta de 36 de ani, din Babaița, a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un…

- Doi raniți in urma unui accident rutier in care a fost implicata o caruța in Eveniment / on 02/08/2019 at 09:32 / Un barbat și o femeie au ajuns la spital, cu multiple traumatisme, dupa ce caruța in care se aflau a fost implicata intr-un accident rutier. Evenimentul a avut loc, in dupa amiaza zilei…