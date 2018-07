Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Prahova cauta un minor in varsta de 15 ani din localitatea Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, care sustine ca fiul ei a fugit de acasa dupa ce si-ar fi violat fratele de 4 ani,...

- Politistii din Prahova cauta un minor in varsta de 15 ani din localitatea Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, care sustine ca fiul ei a fugit de acasa dupa ce si-ar fi violat fratele de 4 ani, informeaza IPJ Prahova. Potrivit sursei citate, politistii au fost sesizati, sambata dimineata,…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 4, politistii din Balta Doamnei au fost sesizati de o femeie din localitate despre faptul ca fiul sau de 15 ani l-ar fi violat pe fratele lui de 4 ani dupa care a ar fi disparut de la domiciliu. Minorul disparut se numeste Mincu Gabriel Constantin, are 15…

- Politistii din Prahova cauta un adolescent in varsta de 15 ani din Balta Doamnei, dat disparut de mama sa, care le-a povestit oamenilor legii ca fiul ei a fugit de acasa dupa ce si-ar fi violat fratele, in varsta de 4 ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un copil de noua ani a disparut miercuri dupa-amiaza din Iași. Munteanu Neculai Sebastian a fost vazut ultima data intr-un parc din apropierea strazii Carpați, a plecat de acolo și nu s-a intors acasa. Politistii ieseni au fost sesizati despre disparitia minorului Munteanu Neculai Sebastian, de 9 ani,…

- Politia Maramures solicita sprijin in vederea depistarii unui minor in varsta de 15 ani din Bistra. Semeniuc Gheorghe Alexandru a plecat spre scoala la data de 23 aprilie a.c., ora 06.00, de la locuinta sa din localitatea Valea Viseului, comuna Bistra, si pana in prezent nu s-a mai intors. Minorul are…