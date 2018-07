Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a fost transportat la spital, in stare grava, in timpul nopții de miercuri spre joi, dupa ce a fost gasit electrocutat, pe o cale ferata ce duce in Portul Constanța, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit polițiștilor constanțeni, adolescentul, in varsta de 15 ani, a fost…

- Un tanar de 21 de ani a ajuns joi in stare grava la spital, fiind electrocutat dupa ce s-a urcat pe un vagon in stația CFR Dumbraveni, județul Sibiu, sa-și faca un selfie.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Sibiu, Elena Welter, a declarat ca tanarul de 21 de ani s-a urcat pe un vagon,…

- Un copil in varsta de 10 ani, din Stolniceni-Prajescu, judetul Iasi, are arsuri grave si a fost dus cu elicopterul la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, dupa ce, joi dimineata, s-a urcat pe un vagon din Gara Muncel si s-a electrocutat, transmite corespondentul MEDIAFAX.