Adolescent din sistemul de protecţie al copilului, filmat când era umilit de o colegă de liceu "Un minor in varsta de 17 ani, beneficiar al unei masuri de protectie speciala, respectiv plasament la asistent maternal profesionist, a fost victima unui comportament de tip bullying din partea unei colege, in timpul unei pauze dintre orele de curs. Acesta a fost filmat stand in genunchi si umilit verbal. Cei doi sunt elevi in clasa a IX-a, intr-un liceu din judetul Vrancea. Colegii de clasa au dezaprobat in totalitate acest comportament, iar in dimineata zilei de joi, la prima ora, s-au adresat directoarei liceului, care a sesizat incidentul, cu celeritate, la politia din localitate si a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

