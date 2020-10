Stiri pe aceeasi tema

- Tânarul de 14 ani ar fi avut o reacție adversa la medicamentația administrata pacienților înainte de anestezie. Acesta a fost programat joi pentru o banala operație de apendicita la Spitalul Clinic „Cîi Ferate”,…

- Un adolescent este internat la Terapie Intensiva la Spitalul "Dr. Victor Gomoiu" din Bucuresti cu sindrom inflamatoriu multisistem, asociat infectiei cu COVID-19. Baiatul este mai bine decat la momentul internarii, dar are afectare hematologica si renala. Medicii i-au pus acest diagnostic intrucat…

- Femeia care și-a batut copilul in varsta de 9 ani pana l-a ucis a fost condamnata la peste 23 de ani de inchisoare, potrivit deciziei Tribunalului Cluj. Decizia nu este definitiva.Femeia din Cluj-Napoca și-a omorat copilul de 9 ani in bataie, vara trecuta, la inceputul lunii iulie. Baiatul…

- Un adolescent in varsta de 13 ani a fost gasit mort intr-o masina, cu cainele sau in brațe, dupa ce a incercat sa scape de incendiile de vegetație din Oregon. Familia crede ca baiatul ar fi incercat sa se ascunda in mașina pentru a se salva din calea flacarilor, scrie CNN.

- A sunat la 112 și a spus ca localul este minat. Este vorba despre un adolescent din Chișinau care a fost reținut de oamenii legii, dupa ce a pus pe jar administrația unui local din sectorul Rașcani. Minorul și-a recunoscut vina și a spus ca era in stare de ebrietate in momentul in care a alertat oamenii…

- Un tanar de 19 ani, bolnav de epilepsie, a fost folosit drept sclav de un barbat de 39 de ani din Satu Mare. Baiatul a fost lovit cu un ciocan, cu lanțuri sau cabluri electrice și nu era platit pentru munca sa, fiind ținut intr-un garaj din curtea individului care l-a sechestrat, conform DIICOT,…

