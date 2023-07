Adolescent de 18 ani arestat, deoarece fura coletele firmei de curierat pentru care lucra Un tanar de 18 ani din Cluj-Napoca a fost reținut de catre organele de poliție pe motiv ca a furat, timp de jumatate de an, coletele pe care ar fi trebuit sa le livreze. Fapta sa a adus un prejudiciu de 8.000 de lei firmei de curierat. Polițiștii din cadrul Secției 7 din Cluj-Napoca au executat un mandat de percheziție a domiciliului locuinței adolescentului, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza infracțiunea de furt calificat, relateaza Cluj24.ro. Potrivit anchetatorilor, acesta nu a lucrat singur, fiind ajutat de alte persoane. „De la inceputul anului 2023 și pana in prezent, tanarul de 18 ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

