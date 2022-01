Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent a fost injughiat miercuri, 18 ianuarie, pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat, a transmis news.ro . Politistii ii cauta acum pe cei doi agresori. Miercuri dimineata, in zona…

- 19 ianuarie: Fara apa calda și caldura, in centrul Timișoarei. In vederea unei intervenții la rețeaua primara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde și a incalzirii la PT Plevna și Madgearu, in ziua de miercuri, 19 ianuarie 2022, intre orele 9-16.

- Un barbat, in varsta de 32 de ani a fost reținut de polițiștii brașoveni, dupa ce ar fi injunghiat in piept un tanar de 19 ani. Incidentul șocant, de o violența ieșita din comun, a avut loc intr-un restaurant din Brașov. Un tanar de 19 a fost atacat cu cuțitul de un individ in varsta de 32 de ani, din…

- Politisti din cadrul Biroului Investigatii Criminale Craiova au retinut, pentru 24 de ore, un tanar de 26 de ani, din Craiova, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie si distrugere. Din cercetarile efectuate de politisti sub aspectul savarsirii infractiunilor de violenta in familie…

- Polițiștii din Baia Sprie au reținut un tanar de 19 ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt. Ei au fost sesizați vineri seara cu privire la faptul ca, din casa de marcat a unei cafenele din oraș a fost sustrasa o suma de bani, de catre un jucator la aparatele de noroc. Polițiștilor deplasați la…