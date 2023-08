Adolescent de 16 ani, mort după consumul unui drog Un baiat de 16 ani a murit dupa ce a condumat un drog de mare risc avand ca substanța activa catinona. Alte trei persoane care ar fi deținut și consumat droguri alaturi de minor la domiciliul acestuia din Neamț au fost arestate preventiv. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 16 ani, din judetul Neamt, este acuzat ca și-a atacat cu un topor doi unchi alaturi de care consumase alcool in seara respectiva, unul dintre aceștia pierzandu-și viața. Tanarul a fost trimis in judecata pentru crima si tentativa de omor, fiind arestat preventiv

- Raul Bistrita a fost poluat, sambata seara, cu ape de mina provenite de la fosta platforma miniera Isipoaia – judetul Suceava, a declarat prefectul judetului Neamt, Adrian-Vasile Nita. UPDATE Concentratia fierului din raul Bistrita este de trei ori mai mare la intrarea in judetul Neamt, ca urmare ca…

- Concentratia fierului din raul Bistrita este de trei ori mai mare la intrarea in judetul Neamt, ca urmare ca poluarii produse de la fosta platforma miniera Isipoaia din judetul Suceava. „Conform interpretarii rezultatelor in sectiunea iesire – judetul Suceava, intrare – judetul Neamt, pe raul Bistrita…

- Un mesaj Ro-Alert a fost emis in noaptea de sambata spre duminica in mai multe localitați din județul Neamț dupa o poluare produsa pe raul Bistrița, informeaza Mediafax.ISU Neamț a anunțat ca sambata in jurul orei 23.00 a fost informat de SGA Neamț ca pe raul Bistrița a fost observata o modificare…

- Un primar din Moldova le ofera whisky celor care ii raspund la intrebari lansate de el pe Facebook. Prima intrebare pusa de Ion Rotaru, edil-șef la comuna Alexandru cel Bun din Neamț, a fost din domeniul muzical.

- Un spatiu comercial din localitatea Recea - comuna Ion Creanga a fost distrus de un incendiu care a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, din cauza unui scurtcircuit electric, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.La fata locului au intervenit pompierii…

- Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii și candidat la președinție, i-a facut o caracterizare dura președintelui Klaus Iohannis,intr-o emisiune televizata. ”Ne-am potcovit cu un mare mediocru – presedintele Klaus Iohannis. Dar de fiecare data el a beneficiat de un vot negativ: vot impotriva lui…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a afirmat ca educatia, alaturi de sanatate, trebuie sa ramana „pilonii pe care Romania se va dezvolta” si de acum incolo pentru a imbunatati calitatea vietii cetatenilor, la finalul intalnirilor pe care le-a avut, vineri, cu elevii olimpici si profesorii de la Colegiul National…