Adolescent de 16 ani din Constanta, incatusat de politisti. A fugit de la accident Astazi, 15 septembrie 2020, un tanar de 16 ani din Constanta a fost incatusat de politisti si, ulterior, cercetat sub control judiciar, pentru ca a provocat un accident rutier, fara a avea permis, iar apoi a fugit.Iata ce spune IPJ Constanta:Urmare a sesizarii din data de 13 septembrie a.c., cu privire la faptul ca o persoana a condus un autoturism pe DJ 228, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, aceasta fiind implicata intr un eveniment rutier soldat cu pagube ma ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

