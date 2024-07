Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii botoșaneni au fost solicitați sa intervina pentru cautarea unui barbat, in varsta de 36 de ani, care a intrat in apele raului Prut, in localitatea Ripiceni, și nu a mai ajuns la mal. La pranz, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Ștefanești și Detașamentului…

- Poliția Suceava a anunțat ca desfașoara activitați pentru cautarea lui Petru Cristian Tabarcea, in varsta de 17 ani, din municipiul Suceava, care luni, 24 iunie, a plecat de la domiciliu fara a mai reveni pana in prezent.La momentul plecarii, minorul purta adidași din panza de culoare ...

- Un barbat de 65 de ani din judetul Galati, disparut in apele Siretului in cursul noptii de 24 spre 25 iunie, a fost cautat cu drona de pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea si pe mal de pompierii galateni. Deoarece barbatul nu a fost gasit, marti dimineata cautarile…

- Trupul neinsuflețit al lui Cristian Molnar a fost gasit duminica, 23 iunie, in raul Natisone din Italia, in apropierea albiei unde a avut loc tragedia in care au fost implicati cei trei tineri romani. Tanarul in varsta de 25 de ani era ultimul care nu fusese gasit inca. Cadavrul lui Cristian Molnar,…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat oficial cetatenia romana a persoanei gasita decedata in Italia.Este vorba despre tanarul disparut in urma inundatiilor produse, pe 31 mai, in Italia, in regiunea Friuli Venezia Giulia.Potrivit unui comunicat transmis de MAE, Consulatului General al Romaniei…

- Un baiat in varsta de 10 ani a disparut in apele raului Siret, pe raza orașului Liteni, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari, cu doua barci pneumatice, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean Suceava. The post Un copil de 10 ani a disparut in apele raului Siret,…

- Pompierii cauta un tanar de 19 ani, din Slatina, disparut in apele raului Olt in dupa-amiaza zilei de sambata, 1 iunie 2024. Tanarul ar fi ieșit impreuna cu un prieten la o plimbare cu skijet-ul. Un accident ar fi pus capat, brusc, cursei celor doi. Cel de-al doilea tanar s-a salvat.

- Mama lui Calin nu mai are liniște de cand știe ca fiul ei este de negasit. Au trecut deja ani buni de cand, pe atunci copil, a disparut. Intre timp, mama lui spune ca de vina ar fi fost un tractorist, care ar fi dat peste el, dar nici in prezent nu se știe cu adevarat ce s-a intamplat cu el.