- Leziunile suferite de victima la nivelul gatului și brațului au necesitat 12 zile de ingrijiri medicale, dar nu i-au pus viața in pericol The post TENTATIVA DE OMOR Adolescent de 16 Ani din Bihor arestat preventiv pentru injunghierea unui prieten first appeared on Informatia Zilei .

- Un adolescent de 16 ani din localitatea Saniob din judetul Bihor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce si-a injunghiat un prieten, un tanar de 23 de ani. Conflictul dintre cei doi a izbucnit pe fondul unor discutii in contradictoriu, scrie news.ro.

- Cetateanul ucrainean acuzat de procurorii DNA Constanta de cumparare de influenta, in forma continuata a fost arestat preventiv Decizia a fost luata de judecatorii de la Tribunalul Constanta si poate fi contestata la Curtea de Apel Constanta. MINUTA INCH NR. 119 : In baza art. 224 C. proc. pen., art.223…

- Polițiștii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut 2 barbați, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, la data de 13.05.2024, polițiștii…

- Un adolescent de 15 ani din Braila este cercetat in arest la domiciliu dupa ce a atacat pe strada un alt tanar, de 17 ani, provocandu-i rani la fata. Victima a fost dusa la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit news.ro

- Un adolescent de 16 ani a fost arestat preventiv pentru ultraj. El este acuzat ca l-ar fi lovit cu pumnul in zona fetei pe un jandarm, pe o strada din Medgidia. „Astfel, la data de 24 aprilie, in jurul orei 22,45, pe strada Independentei din municipiul Medgidia, acesta ar fi agresat fizic un jandarm…

- Un adolescent de 16 ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru ultraj. Tanarul ar fi agresat fizic, pe o strada din Medgidia, un jandarm, pe care l-ar fi lovit cu pumnul in zona feței, scrie Agerpres.

- Barbatul de 34 de ani care a facut scandal in weekend pe strada Ursului din Bistrița necesitand intervenția mascaților a fost arestat pentru 30 de zile. Acesta este acuzat și de ultraj, dupa ce ar fi amenințat un polițist. Judecatorii au hotarat ca barbatul de 34 de ani din Bistrița care a facut scandal…